27.10.2017 08:44

Чтобы снизить долю «серого» рынка на территории стран ЕЭС, требуется ускорить работу по принятию нормативной базы по введению маркировки товаров, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании Евразийского межправительственного совета в Ереване.

«Мы ведем речь о работе единого рынка, чтобы на нем не было перекосов, серых схем. Как показала практика, практика последних лет, одним из наиболее действенных механизмов здесь выступает маркировка товаров. Необходимо ускорить внутригосударственные процедуры по проекту соглашения, которое позволит применять маркировку к различным группам товаров, оздоровить рынок и поможет бороться с контрафактом», - передает ТАСС слова Дмитрия Медведева.

По словам главы российского правительства, это важно с учетом имеющихся взаимных претензий между членами союза.