27.10.2017 08:40

В РГУ имени А.Н. Косыгина состоялся первый международный форум «Первые международные Косыгинские чтения», сообщает Союзлегпром. Темой встречи стали «Современные задачи инженерных наук».

В работе Форума приняли участие представители ведущих российских вузов и научно-исследовательских организаций, таких как Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Институт общей и неорганической химии имени Н.С. Курнакова РАН РФ и другие. В пленарной сессии и в секционных заседаниях форума приняли участие более 1400 человек.

В пленарных докладах и в докладах симпозиумов участники осветили многие аспекты развития эффективных технологий и оборудования в базовых отраслях российской экономики, в промышленности товаров народного потребления, создания инновационных материалов. Большинство выступлений было нацелено на внесение реального и конкретного вклада в социально-экономическое развитие нашей страны.

Особое внимание, подчеркивают в Союзлегпроме, на форуме было уделено исследованиям в области разработки и модификации текстильных материалов специального назначения, биоцидным материалам и изделиям; процессам электроформования из растворов полимеров и разработки высокоэффективных фильтровальных материалов и мембран различного назначения; крио-технологии и получению сверх пористых материалов медико-биологического назначения; модификации и отделки волокнисто-пористых композиционных материалов и покрытий со специальными свойствами; инновационным текстильным материалам различного назначения.

Были рассмотрены вопросы инжиниринга, дизайна и продвижения на рынок товаров народного потребления; проблемы разработки и исследования базовых показателей свойств инновационных материалов; аспекты актуальных исследований в области автоматизации и информатизации технологических процессов текстильной и легкой промышленности.

Рассмотрены новые подходы к обеспечению высокой производительности труда на предприятиях, в том числе за счет повышения компетентности персонала, механизмы взаимодействия финансового сектора и бизнеса, а также обеспечения эффективной реализации концепции импортозамещения и стимулирования инновационной и инвестиционной деятельности предприятий.

По итогам форума намечены пути решения современных задач инженерных наук в различных отраслях российской промышленности и вовлечения студенческой молодёжи и молодых учёных в инновационное развитие страны.