27.10.2017 08:30

В рамках второго Сибирского производственного форума ряд промышленных компаний региона, в том числе представители «Обуви России» обсудят вопросы повышения производительности работы.

Как говорится в сообщении обувного ритейлера, в мероприятии примут участие более 150 делегатов со всего Сибирского региона. Среди ключевых вопросов, которые будут обсуждаться на форуме, управление изменениями в производственных компаниях: от локальных усовершенствований до трансформационных скачков, эффективные инструменты повышения производительности труда, формирование команды профессионалов и мотивация ее на результат и др.

На форуме будут организованы пленарные заседания и дискуссии, а также мастер-классы по основным аспектам управления: продажи и маркетинг для производственных предприятий, совершенствование операций, управление персоналом, информационное и юридическое обеспечение деятельности.

«Каждое предприятие сталкивается с рядом проблем, которые необходимо решать, среди них: привлечение инвестиций, выход на новые рынки и развитие интернет-продаж, маркетинг и т.д. Этот форум как раз направлен на то, чтобы ведущие производственные предприятия региона смогли передать свой опыт новым, развивающимся», – отметил генеральный директор компании «Обувь России» Сергей Юнг.

Также Сергей Юнг рассказал о том, что ситуация в обувном производстве улучшается: по данным Discovery Research Group, в 2016 году объемы российского производства увеличились на 3,5%, в 1–м полугодии 2017 года — уже на 12,8%. «Обувь России» также активно развивает собственные производственные площадки: в этом году компания внедрила и наладила выпуск новых линеек обуви, в том числе и из полимерных материалов.

Организаторами Сибирского производственного форума являются компания «ИнфоСофт» и группа компаний «Обувь России». Официальный информационный партнер форума — ИА «Интерфакс-Сибирь». Мероприятие проходит при поддержке Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, Департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска и Новосибирской городской торгово-промышленной палаты.