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«Жлобинская швейная фабрика» принимает участие в выставке «Бизнес в регионах»

26.10.2017  23:49

Одним из участников XIV республиканской универсальной выставки «Бизнес в регионах» стала «Жлобинская швейная фабрика», входящая в состав «Беллегпром», сообщает пресс-служба концерна. 

XIV республиканская универсальная выставка «Бизнес в регионах» стартовала в белорусском Гомеле 25 октября в областном общественно-культурном центре. Мероприятие приурочено к международному форуму «Бизнес дни в Гомеле». В прошлом году участие в событии приняли компании из 12 стран мира. В этом году география делегаций включила 21 страну. Среди них гости из Вьетнама, Грузии, Италии, Ирана, Китая, Латвии, Сирии, России и Украины.

«Жлобинская швейная фабрика», входящая в концерн «Беллегпром», представляет на выставке местных производителей легкой промышленности. Цель мероприятия – демонстрация новейших образцов продукции предприятий и организаций Гомельской области для иностранных гостей и участников «Бизнес дней», поиск новых деловых партнеров. 

Завершится выставка «Бизнес в регионах» в субботу, 28 октября. 

«Жлобинская швейная фабрика» начала свою историю в 1945 году как артель «Объединенный труд». Фабрика специализируется на выпуске изделий для школьников и детей ясельного возраста, а также на производстве зимней одежды.
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