26.10.2017 23:49



XIV республиканская универсальная выставка «Бизнес в регионах» стартовала в белорусском Гомеле 25 октября в областном общественно-культурном центре. Мероприятие приурочено к международному форуму «Бизнес дни в Гомеле». В прошлом году участие в событии приняли компании из 12 стран мира. В этом году география делегаций включила 21 страну. Среди них гости из Вьетнама, Грузии, Италии, Ирана, Китая, Латвии, Сирии, России и Украины.





«Жлобинская швейная фабрика», входящая в концерн «Беллегпром», представляет на выставке местных производителей легкой промышленности. Цель мероприятия – демонстрация новейших образцов продукции предприятий и организаций Гомельской области для иностранных гостей и участников «Бизнес дней», поиск новых деловых партнеров.





Завершится выставка «Бизнес в регионах» в субботу, 28 октября.





«Жлобинская швейная фабрика» начала свою историю в 1945 году как артель «Объединенный труд». Фабрика специализируется на выпуске изделий для школьников и детей ясельного возраста, а также на производстве зимней одежды.