26.10.2017 23:47

Китайское правительство начало борьбу за благоприятную экологическую обстановку, закрывая предприятия, в том числе текстильного сектора, пишет FTimes.



В Китае началась кампания за чистую окружающую среду. С прошлого года на неопределенный период закрыто 40% заводов и фабрик, не соблюдающих экологические законы. Помимо штрафов, инспекторы соответствующего министерства применяют такие меры, как прекращение поставок газа и электричества. Два месяца назад подобная участь постигла фабрику по пошиву джинсов в городе Иу из восточной китайской провинции Чжэцзянь. Контрольная бригада из экологического бюро сочла недопустимым вред, который она наносит экологии. Производство почти полностью остановилось в нескольких районах Восточного Китая, что побудило некоторые компании переместить заказы в Индию и Бангладеш.