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Второе предприятие «Имери» простаивает без сотрудников

26.10.2017  23:34

Компания «Имери» не может увеличить производственные мощности из-за нехватки кадров, сообщает пресс-служба компании. 

В середине 2017 года фирма «Имери» построила новую фабрику в Кутаиси, но ее планы по расширению производства не оправдались из-за серьезной нехватки кадров. 

Глава компании, Майя Симонидзе, винит в этом специфику местного населения: «Многие привыкли спать до полудня, в то время как их родственники работают за границей и присылают им деньги. Этот психологический фактор также создает проблему. Фактически из-за отсутствия кадров мы не смогли задействовать второе предприятие» - заявила она. 

Однако в тоже время компания не скрывает, что уровень зарплат на их текстильном производстве слишком низок - всего 400-450 лари в месяц получают рядовые сотрудники. Люди просто не готовы идти на зарплату 160-180 долларов. 

Текстильная компания «Имери» работает в городе Кутаиси и отшивает продукцию немецких и итальянских брендов. 90% продукции идет на экспорт.
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