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На ВДНХ проходит 25-я Международная выставка «Некрополь — Tanexpo 2017»

26.10.2017  20:08

 С 25 по 27 октября 2017 года в 69-м павильоне ВДНХ проходит 25-я Международная выставка «Некрополь — Tanexpo 2017», сообщает сайт necropol-moscow.ru.

25 октября состоялся показ траурной одежды, организованный Российской академией художеств, Международной ассоциацией «Союз дизайнеров» и Творческим союзом художников России;

26 октября мастер-классы по созданию ритуальных сувениров, украшений и бижутерии;

27 октября пройдут «Аукцион памятников» и 9-й научный форум «Захоронения народов мира», а также состоится награждение победителей конкурсов «Золотая медаль выставки «Некрополь» и «Текстиль в похоронной отрасли».

Главная идея совместного проекта итальянской выставки Tanexpo и российской выставки «Некрополь» заключается в формировании нового общественного отношения к этическим, социальным и экологическим аспектам деятельности похоронных служб.

Генеральный партнёр проекта «Некрополь» - федеральная сеть «Ермис», поставщик высококачественных изделий из натурального камня производства Китая и Индии по самым доступным ценам.

Официальный спонсор проекта «Некрополь» - ООО «Миртелс», производитель гравировальных станков.

Информационный партнёр мероприятия – компания «Лук-Медиа».

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