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На ВДНХ проходит 25-я Международная выставка «Некрополь — Tanexpo 2017»
26.10.2017 20:08
С 25 по 27 октября 2017 года в 69-м павильоне ВДНХ проходит 25-я Международная выставка «Некрополь — Tanexpo 2017», сообщает сайт necropol-moscow.ru.
Главная идея совместного проекта итальянской выставки Tanexpo и российской выставки «Некрополь» заключается в формировании нового общественного отношения к этическим, социальным и экологическим аспектам деятельности похоронных служб.
Генеральный партнёр проекта «Некрополь» - федеральная сеть «Ермис», поставщик высококачественных изделий из натурального камня производства Китая и Индии по самым доступным ценам.
Официальный спонсор проекта «Некрополь» - ООО «Миртелс», производитель гравировальных станков.
Информационный партнёр мероприятия – компания «Лук-Медиа».
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