Особенностью зимней курточной коллекции «Каляев» стало позиционирование пуховиков Milton через синтетический утеплитель Холлофайбер ®, сообщает пресс-служба компании «Термопол».

Это сразу же привлекло внимание потребителей, блогеров и отраслевых специалистов и послужило поводом для широкого обсуждения: «Почему изделие называется пуховик, а утеплитель Холлофайбер?»

Вопросы текстильной терминологии всегда носят принципиальный характер. Такого мнения придерживается главный технолог московского завода нетканых материалов, аспирант РГУ им. А.Н.Косыгина Елена Мезенцева. Эксперт утверждает, что важно четко разделять технологическую терминологию и народные, обыденные определения.

«Действительно, - продолжает директор по развитию проектов «Термопол», к.ф.н. Владислав Иванов, - первоначальный смысл многих понятий меняется или утрачивается. Например, «перина» сегодня – это ли только набитый пером матрац; или «ватник» - только ли то, в чем внутри вата; или «парка» - только ли «зимняя верхняя одежда камчадал и русских из оленьей, собачьей или овечьей шкуры»?! Пальто, например, в одном из своих первых значений (от фр. paletot) – это род мужской домашней одежды, в других источниках – это вообще «плащ», а ещё в 1910 году «пальто» определялось как «верхняя мужская одежда, носившаяся прежде только матросами». Таких примеров в текстильном языке много. Предполагаю, что и слово «пуховик» давно вышло за свои сугубо «пуховые границы», да и стоит ли забывать, что синтетические технологии и приходят как альтернатива натуральным материалам».

Вопрос о материале Холлофайбер ® в пуховиках «Каляев» пока остается отрытым. Однако производитель синтетических утеплителей обратился к общественности: «Возможно, кто-то с учетом новых технологий и материалов предложит свой блестящий вариант нового определения на века. Ждем ваши варианты».

Сеть магазинов «Каляев» — один из крупнейших отечественных производителей и продавцов текстильных изделий. «Каляев» является членом Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности (Союзлегпром).

Российский завод нетканых материалов «Термопол» существует с 2004 года. Его производственные мощности представлены австрийским и германским оборудованием. Завод владеет ТМ «Холлофайбер®».

Фотографии предоставлены компанией.