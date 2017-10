38-й сезон «Недели моды в Москве. Сделано в России» стартовал 24 октября в Гостином дворе, сообщается в официальном пост-релизе мероприятия.

В новом сезоне кутюрье Валентин Юдашкин обращается к теме авангардистского искусства, точнее, супрематизма (от лат. supremus – «наивысший»). Комбинации разноцветных плоскостей и форм - прямой линии, прямоугольника, квадрата и круга, а также сочетание разных по цвету и размерам геометрических фигур, образующих супрематические композиции, - все это нашло отражение в коллекции. Платья, блузы, юбки и аксессуары декорированы принтами и аппликациями в виде человеческих фигурок, словно сошедших с холстов художника-авангардиста Казимира Малевича.

В будущем весенне-летнем сезоне дизайнер предлагает сочетать летние плащи и пальто длины макси из льна, плащевой ткани, джинсового хлопка, или удлиненные куртки-бомберы и укороченные дву- и однобортные жакеты прямого кроя из хлопка, льна-рогожки, хлопкового сатина с объемными брюками-палаццо с завышенной талией. В модельном ряду коллекции представлены также объемные юбки-шорты, удлиненные платья-сорочки, платья с расклешенными юбками, сарафаны,короткие и длинные комбинезоны с открытой спиной из батиста, хлопка, льна, шелка и шифона. В вечерних образах большое внимание уделено изысканным и женственным платьям из органзы, тюля, сатина и шелка.

Игра в асимметрию добавляет геометричности и подчеркивает супрематический характер коллекции. Некоторые модели дополнены драпировками, расшитыми бисером, стеклярусом и бусинами, что создает эффект объемной фактурной вышивки. В сочетании с насыщенными цветами – красным, желтым, синим,зелеными белым – рождаются неповторимые образы. Дополняют их эффектные аксессуары, продолжающие общую тему коллекции: сумки с супрематичным принтом, рюкзаки с графичными аппликациями, шлепанцы и мюли из кожи и замши с цветной полоской и солнцезащитные очки с округлыми оправами-деграде.

Valentin Yudashkin представил образ женщины supremus, «полный изящества и утонченности. Образ совершенной женщины, наивысшей степени элегантности и чувства стиля».

Сюрпризом для гостей показа стала демонстрация нескольких моделей детской одежды, анонсирующих запуск линии Valentin Yudashkin for Kids.

Амбассадором 38-го сезона Недели моды в Москве стала Ирина Куликова, любимая модель Марка Джейкобса и Джона Гальяно, участница таких мировых шоу, как Prada, Nina Ricci, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton и Calvin Klein.

После показа в зоне backstage гости знакомились с коллаборацияей Faberlic by Valentin Yudashkin. Они смогли одними из первых увидеть новую коллекцию женской одежды и аксессуаров, демонстрировавшуюся на конструктивистком подиуме.

Шоу-румы заработали в новом формате. В этом сезоне в Гостином дворе открылся Pop-up store от проекта Freedom Team. Он представляет собой «лабиринт», по всему периметру которого можно познакомиться с одеждой российских дизайнеров. Специально для MFW байеры Freedom Store собрали коллекции таких брендов, как Noel, Cute, Nnedre, Otocyon, Bat Norton, Arny Praht, Yana Segetti и многих других. В Pop-up storе представлены востребованные дизайнерские марки аксессуаров из Санкт-Петербурга, универсальной базовой одежды, а также концепт-бренды в уже характерном для Санкт-Петербурга урбанистическом стиле. Впервые в Pop-up store от проекта Freedom Team можно будет купить офлайн коллекции, созданные в коллаборации Faberlic c Valentin Yudashkin и Alena Akhmadullina. Наряду с Pop-up store на площадке Недели моды в Москве представлены пять брендовых шоу-румов российских дизайнеров: Khan, Kalinka Morozov, Anastasia Kuchugova, «Мехико» и «Кольчуга».

Гостями открытия Недели моды в Москве стали: Анна Калашникова, Анжелика Агурбаш, Дмитрий Оленин, Армен Ерицян, Екатерина Одинцова, Александр и Ида Достман, Жасмин, Юлия Барановская, Константин и Ольга Андрикопулос, Кристина Орбакайте, Ксения Сухинова, Лариса Долина, Татьяна Навка, Марина Дэмченко, Мария Богданович, Михаил Земцов, Ольга Орлова, Светлана Абрамова, Валерий Меладзе, Альбина Джанабаева, Ирина Йовович, Омар Байрамов и другие.

Участники показов Недели моды в Москве: Valentin Yudashkin, La Moda para niños Spain, Funny Sunny, Irina Sharlay, La Redoute и La Redoute By Plus Size Magazine (France), Elena Shipilova Jorgia White, Sadovskaya for Gepur, Lenskaya Designe Bureau, Artem Krivda, Anna Wolf, Burda, Mir Cashemira, D’lorisan, Anastasiya Kuchugova, Alisia Fiori, RF Couture by Tatiana Zatolokina, Yanina Demi Couture, MD Makhmudov Djemal, Sergey Sysoev, Chloe х Vivicoxy, Фестиваль дизайна «.RU. Сделано в России», Sabina Mak, Shivey, Totalllook by Gera Skandal/Polina Golub and Daria Bulgakova, Karina Khimchinskaya, Victoria Andreyanova, Faberlic by Alexandr Rogov, Stilnyashka, Eleonora Amosova, Lana2Rock by Julia Asutina, Fashion Book by Alena Stepina, Svetlana Evstigneeva& Beretkah, Ekaterina Romanova, Teplitskaya design, Alina Assi, Kravets and Карина Сарсенова, Sharov, Volky, Alena Nega, De salitto & Stefania Pinyagina&Pablosky, Lisa Romanyuk, L’efant royal, Kenguru, Lusien Krysan, NN by Ponomarev, Kamilla Purshie, Maria Shosheva, Shiyan.

Организатором «Недели моды в Москве. Сделано в России» выступает Ассоциация Высокой моды и Прет-а-порте при поддержке Минпромторга России.

