25.10.2017 23:55

Немецкий текстильный дискаунтер KiK в октябре запустил свой онлайн-магазин в России, сообщает пресс-служба компании.





Крупный немецкий дискаунтер KiK пришёл в Россию в октябре. Русская версия интернет-магазина снабжена адекватным русскоязычным меню и службой поддержки. Оплатить покупки можно и обычной банковской картой, и через платежные системы Яндекс.Деньги, UnionPay, PayPal и т. п.





Первый магазин KiK был открыт в Дюссельдорфе в 1994 году Стефаном Хейнигом и неожиданно быстро стал популярным. Сейчас этот дискаунтер входит десятку крупнейших розничных сетей Германии. Всего в Германии открыто 2600 магазинов сети и еще 600 в остальной Европе. Основная деятельность компании - это производство и реализация через свою сеть бюджетного текстиля, также в магазинах KiK можно купить непродовольственные товары, канцелярские принадлежности и игрушки.