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Ремесленницы Гомеля заняли призовые места на Международном конкурсе текстильной куклы и игрушки

25.10.2017  14:49

Представительницы Гомеля на Международном конкурсе текстильной куклы и игрушки заняли 4 призовых места, сообщают организаторы мероприятия.

На выставке «Крафт-базар» в Санкт-Петербурге были названы имена победителей в Международном конкурсе текстильной игрушки и куклы. Первое место завоевала Татьяна Громыко с композицией «Вокруг света», вторые места Наталья Решетник с работой «Благословляющая» и Анна Кривенкова-Галыгина с куклами «Пугачева» и «Цветочек». Третье место досталось Анжелике Химаковой с обереговой куклой «Три сестры».


Международный конкурс текстильной куклы и игрушки традиционно проходит в рамках выставки «Крафт-базар» в историческом Выставочном центре Союза Художников в центре Петербурга рядом с Исакиевской площадью. Выставка проходит 4 раза в год.

Фотографии предоставлены пресс-службой выставки «Крафт-базар».
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