Инсталляция Levi’s® в «Цветном» будет посвящена 50-летию джинсовой куртки Trucker Jacket Type III, сообщается в пресс-релизе компании.

Этой осенью Levi’s® отмечает 50-летие Trucker Jacket Type III рядом мероприятий во всем мире. Вслед за Соединенными Штатами и Германией, знаковое событие отметят и в России открытием pop-up пространства бренда в центральном атриуме универмага «Цветной».

С 26 по 29 октября в одной из главных модных точек города у всех гостей будет возможность создать эксклюзивный дизайн собственной куртки, которая стала одним из ключевых предметов гардероба и символом музыкальной культуры.

Поэкспериментировать с модным в этом сезоне трендом на кастомизацию можно в специальной фотозоне, которая будет установлена в пространстве. Для этого достаточно надеть одну из представленных на манекенах моделей куртки и сделать фотографию. Специальный монитор позволит виртуально преобразить тракер, выбрав понравившийся вариант кастомизации. Получив фотографию с готовым дизайном, можно подняться в пространство Levi’s® и купить примеренную ранее модель, а мастера Levi’s Tailor Shop помогут сделать ее «неповторимой», воссоздав выбранный эскиз.

В дни работы pop-up пространства каждый покупатель Trucker Jacket получит эксклюзивный чехол для культовой модели.

Ставшая неотъемлемой частью движения «Лето Любви» и получившая известность благодаря Джоржду Харрисону на фестивале в Хэйт-Эшбери (Сан-Франциско), джинсовая куртка Type III стала воплощением молодости, аутентичного стиля и тех форм самовыражения, которые впервые ворвались в американскую культуру в 1967 году. Музыкальный промоутер Билл Грэхем придумал серию рекламных радиороликов для компании Levi’s®, записанных тогда еще неизвестной группой Jefferson Airplane. После запуска кампании Jefferson Airplane стала популярна, Сан-Франциско превратился в основной центр массовой контркультурной революции, а джинсовая куртка стала символом эпохи.

Напомним, бренд Levi’s® был основан в 1873 году компанией Levi Strauss & Co. Сегодня марка представлена в 110 странах мира.

Фотография предоставлена компанией.