25.10.2017 08:17

Министр сельского хозяйства Российской Федерации Джамбулат Хатуов подчеркнул важность возрождения традиционных российских прядильных культур, сообщает пресс-служба Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области.





Первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов 17 октября провел рабочее совещание по вопросам государственной поддержки отечественного льноводства и коноплеводства.



«Одна из самых больших проблем сегодняшней легкой и текстильной промышленности России – зависимость от импортного сырья. Для обеспечения производственной безопасности страны Минсельхоз России сегодня проводит большую работу по стимулированию производства конопляного и льняного сырья», — сказал он.



Джамбулат Хатуов объяснил обращение к импорту льнопеньковолоконных культур отсутствием достаточного количества селекционных центров. «Большой проблемой на сегодняшний день является недостаточное количество селекционных центров. Необходима планомерная работа по селекции и семеноводству востребованных сортов льнопеньковолоконных культур», — отметил первый заместитель министра сельского хозяйства РФ . Подчеркивается, что пеньковолокно способно заменить древесное сырье в производстве целлюлозы. 1 га льна способен заменить 1,5 га леса, а 1 га конопли заменяет 4 га леса.