24.10.2017 22:55

В ноябре в Москве откроется 10-я Международная специализированная выставка-продажа «Гранд Текстиль», сообщают организаторы.





Торжественное открытие выставки «Гранд Текстиль» состоится 1 ноября (среда) в 18.00. На выставке будут представлены разделы: дизайнерская одежда и аксессуары, текстиль для дома, текстильные куклы, работы народных мастеров, материалы для рукоделия и творчества, специализированные книги и журналы, а также пройдут различные мастер-классы, конкурсы и дефиле.





В этом году в рамках мероприятия пройдут необычные мастер-классы и лекции. Народный Мастер Армении и России по объёмному гобелену, руководитель Школы объемного гобелена Юрий Николаевич Овсепян проведет занятия по созданию объемного гобелена. Яна Беликова прочтет лекцию «Берлинская вышивка: история стиля и техники». Рассказ будет сопровождаться слайд-шоу редких старинных схем и вышивок из частных и музейных собраний. Коллекционер Ирина Делич продемонстрирует свою подборку традиционного старинного китайского текстиля. Художник и дизайнер Анна Толстикова расскажет о создании авторских платков, о композиции платка на примере платков Anna Tolstikova, творческого объединения AGORApro. А известный собиратель и исследователь русского народного костюма Сергей Анатольевич Глебушкин представит на выставке русский традиционный костюм из своего собрания. Его коллекция одна из самых крупных и значительных в стране.





«Гранд Текстиль» продолжит свою работу до 5 ноября.