24.10.2017 22:44

В последний день работы Sandarina Festival в Екатеринбурге поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве, сообщают организаторы фестиваля.





Заключительный день крупнейшего уральского фестиваля молодых дизайнеров был сорван из-за сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве. Оперативные службы отреагировали на сообщение эвакуацией всех участников фестиваля из универмага «Большой», где на прошедших выходных и состоялся Sandarina Festival. Всего 15 минут потребовалось полиции на проверку здания, после чего фестиваль продолжил свою работу.





Sandarina Festival - это первый и самый крупный на Урале фестиваль для молодых дизайнеров. Каждый сезон он собирает более 100 представителей дизайнерской индустрии Урала. Программа мероприятия обширна и включает в себя мастер-классы, лекции, показы коллекций, концерты и даже ярмарку.