24.10.2017 22:36

В пятницу, 20 октября, Дубровенский льнозавод отметил юбилей - 85 лет, сообщает пресс-служба компании.





На прошлой неделе Дубровенскому льнозаводу исполнилось 85 лет, и это одно из старейших предприятий Витебской области в Белоруссии.





Завод ведет свою историю с 1932 года. Сначала это был однопоточный льнозавод, расположенный на левом берегу Днепра, а уже после разрушений Великой Отечественной войны производство переехало на правый берег, на то место, где ранее находилась знаменитая «Днепровская мануфактура».





Нынешний директор Дубровенского льнозавода, Анатолий Дмитриевич Босенков, был приглашён на эту должность в 1978 году, когда предприятие находилось в упадке, но уже в 1979 году фабрика начала снова расширяться. В конце 1981-го был принят в эксплуатацию двухпоточный завод с цехом промышленного приготовления льнотресты и построена мощная котельная. В январе 1982 года на обновлённом заводе было выпущено первое волокно.





В 2007 году в главном цеху предприятия была установлена бельгийская линия по выработке длинного волокна фирмы Vann Dommel, что позволило в значительной степени снизить издержки и повысить производительность труда.





Дубровенский льнозавод является поставщиком длинного волокна для Оршанского льнокобмината, а также производит и экспортирует короткое волокно, грубочесаную и чесаную ленту для прядильных фабрик, льноватин и полированных шпагат. Продукция предприятия пользуется спросом в России, Китае, Польше, Чехии, Румынии и Бельгии.