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В Чебоксарах дошло до суда громкое дело о серии краж шуб

24.10.2017  00:31

В столице Чувашской Республики судят семерых похитителей шуб, действовавших на территории России в течение нескольких лет, сообщает пресс-служба МВД по Чувашской Республике.

В Чебоксарах рассматривается уголовное дело в отношении семи обвиняемых, действовавших в разных городах России в течение нескольких лет. Преступная группа занималась воровством меховых изделий в таких масштабах, что дело на них было зафиксировано в 22 томах. 

В преступную группу входили жители Перми, Пятигорска, Москвы и государств ближнего зарубежья, главарь группы руководил операциями из мест лишения свободы. 

Дело уже рассматривается в суде, обвиняемые находятся под стражей в следственном изоляторе. 
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