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Кожевники Казахстана требуют запретить экспорт невыделанных шкур
24.10.2017 00:22
Казахстанские скорняки требуют от властей запрета на вывоз кожевенного сырья, сообщает Казах-зерно.
Кожевники Казахстана обратились в Министерство сельского хозяйства с требованием запретить экспорт невыделанных шкур, так как их не хватает для работы отечественных фабрик и заводов. Лучшие шкуры скупают иностранные предприниматели, а уже после выделки продают их обратно в Казахстан по завышенной цене.
Казахстанские кожевенники рассчитывают, что запрет со стороны правительства поможет разрешить эту ситуацию в пользу развития внутреннего перерабатывающего сектора, так как полная загрузка кожевенных заводов позволит создать новые рабочие места. Сейчас казахстанские фабрики по переработке кожи работают всего на 20% от своей потенциальной мощности.
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