24.10.2017 00:16

В среду, 25 октября, в Стамбуле откроется Международная выставка домашнего текстиля Home & Tex 2017, сообщают организаторы выставки.





Международная выставка домашнего текстиля, предметов декора и товаров для дома Home & Tex 2017 пройдет на этой неделе в Стамбуле, в Турции. Это ежегодное крупное мероприятие, организованное Istanbul Trade Fairs Inc, состоится на территории Istanbul CNR Expo Exhibition Center и примет 578 текстильных компаний и более 4000 наблюдателей.









Основные направления, заявленные на выставке: шторы, тюль, жалюзи, вышивка, гипюр, аксессуары, мебельные ткани и кожи, декоративные ткани, домашний текстиль, покрывала, постельное белье, рейки, матрасы, одеяла, подушки, декоративные подушки, столовое белье, полотенца, халаты, текстиль для ванных комнат, шторы, коврики, стеновые и напольные покрытия из текстиля, светозащитные системы из текстиля, нетканый текстиль, ковры, дорожки, дизайн-студии, технологии обработки тканей, печать по текстилю, струйные принтеры, CAD/CAM, электронная коммерция, веб-сервис, маркетинг, торговое оборудование, пряжа, волокно, химикаты, красители, пигменты.





Одной из ярких особенностей Home & Tex является обязательное требование к размеру стендов. На выставке нельзя купить большую площадь стенда, чем у других, все стенды строго одинакового размера. Только от качества оформления площадки компании-участницы зависит ее заметность и привлекательность для посетителей. Такого ограничения нет ни у одной другой текстильной выставки. Также Home & Tex славится обширной деловой программой.





Международная выставка домашнего текстиля Home & Tex 2017 закроется в субботу, 28 октября.





Фотография предоставлена организаторами выставки.