Открытие выставки Levi’s®, посвященной 50-летию джинсовой куртки Type III Trucker Jacket, состоялось в столице Германии 20 октября, сообщает компания.

Выставка воссоздает многолетнюю историю одного из знаковых предметов одежды — джинсовой куртки 70505 Trucker Type III, созданной в 1967 году. Сегодня она носит название Trucker Jacket.

На выставке представлены фотографии с джинсовой курткой Levi’s® Trucker Jacket и разнообразные варианты ее DIY кастомизации, созданные специально в честь 50-летия модели. В проекте приняли участие креативные команды фотографов, диджеев, рэперов, стрит-арт художников и блогеров из Европы и России. Каждый дизайн куртки уникален, как и история команды, запечатленная на фото.

Свой вариант The heart of Moscow представили создатели проекта Central Park Mag фэшн-фотографы Алена Чендлер и Алексей Калабин. В своем блоге ребята рассказывают о вдохновивших их жителях Москвы, которые трансформируют городское культурное пространство своими идеями и проектами. Вместе с Аленой и Алексеем героями истории стали радиоведущая и диджей Даша Ястурбицкая, модель, радиоведущая и диджей Карина Истомина и стилист Ильдар Иксанов.

Также представлены работы электронного дуэта Justice, известного YouTube-блогера Джима Чапмана (Jim Chapman), дизайнера Лала Берлин (Lala Berlin) и популярного фэшн-блогера Каро Даур (Caro Daur), бельгийского рэпера Coley и эксцентричного дизайнерского дуэта Dandy Diary.

Информация о выставке:

Место проведения: Chausseestrasse 131, 10115 Berlin.

Вход на выставку бесплатный.

Выставка будет работать до 29 октября (воскресенье) с 12:00 до 21:00.

Также на выставке работает пространство Levi’s® Tailor Shop. Там посетители могут приобрести джинсовые куртки Levi’s® Trucker Jacket, а модельер Levi’s® Паула Кункель (Paula Kunkel) будет кастомизировать их.

Напомним, бренд Levi’s® был основан в 1873 году компанией Levi Strauss & Co. Сегодня марка представлена в 110 странах мира.

Фотография предоставлена компанией.