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В Берлине стартовала фотовыставка Levi’s®
23.10.2017 10:10
Открытие выставки Levi’s®, посвященной 50-летию джинсовой куртки Type III Trucker Jacket, состоялось в столице Германии 20 октября, сообщает компания.
Выставка воссоздает многолетнюю историю одного из знаковых предметов одежды — джинсовой куртки 70505 Trucker Type III, созданной в 1967 году. Сегодня она носит название Trucker Jacket.
На выставке представлены фотографии с джинсовой курткой Levi’s® Trucker Jacket и разнообразные варианты ее DIY кастомизации, созданные специально в честь 50-летия модели. В проекте приняли участие креативные команды фотографов, диджеев, рэперов, стрит-арт художников и блогеров из Европы и России. Каждый дизайн куртки уникален, как и история команды, запечатленная на фото.
Свой вариант The heart of Moscow представили создатели проекта Central Park Mag фэшн-фотографы Алена Чендлер и Алексей Калабин. В своем блоге ребята рассказывают о вдохновивших их жителях Москвы, которые трансформируют городское культурное пространство своими идеями и проектами. Вместе с Аленой и Алексеем героями истории стали радиоведущая и диджей Даша Ястурбицкая, модель, радиоведущая и диджей Карина Истомина и стилист Ильдар Иксанов.
Также представлены работы электронного дуэта Justice, известного YouTube-блогера Джима Чапмана (Jim Chapman), дизайнера Лала Берлин (Lala Berlin) и популярного фэшн-блогера Каро Даур (Caro Daur), бельгийского рэпера Coley и эксцентричного дизайнерского дуэта Dandy Diary.
Информация о выставке:
Напомним, бренд Levi’s® был основан в 1873 году компанией Levi Strauss & Co. Сегодня марка представлена в 110 странах мира.
Фотография предоставлена компанией.
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