20.10.2017 23:16

Текстильная фабрика Чимкента запустила совместный проект с местным Центром занятости населения, сообщает агентство «Казинформ».





На текстильной фабрике Чимкента стартовал совместный проект с Центром занятости населения - обучение безработных работе на фабричных аппаратах. Сейчас обучаются 18 человек, 15 из них рассчитывают остаться работать на предприятии по окончании обучения. Всем ученикам выплачивают стипендию за счет государственного бюджета, выделенного по Программе продуктовой занятости массового предпринимательства на 2017-2018 годы. Самой фабрике участие в этом проекте также выгодно, поскольку в текстильной отрасли наблюдается серьезная нехватка кадров. Предприятие планирует обучать и набирать кадры таким же образом и в будущем.





Чимкентская швейная фабрика основана в 2013 году. Штат работников насчитывает 103 человека. Предприятие выпускает мужскую и женскую одежду.