20.10.2017 23:08

Руководители проекта Grodno Fashion Show отказались допустить к участию коллекцию адаптивной одежды, сообщает газета «Перспектива».





Руководители проекта Grodno Fashion Show не приняли заявку на участие от создателей адаптивных нарядов для инвалидов. «Директор шоу прислал нам отказ с формулировкой «по техническим причинам». Но считаю, что необычные модели оказались неформат, и вижу в этом дискриминацию», – прокомментировала директор «Гродненский детский хоспис» Ольга Величко.

Коллекция одежды для необычных людей была пошита силами волонтеров гроднетского детского хосписа и фабрики «Силуэт». Красивая и практичная одежда для людей с особыми потребностями пока что редкость в стране, поэтому его ее создатели рассчитывали на интерес широкой аудитории, просчитали перспективы производства такой одежды с помощью экономиста и нашли его выгодным. Но тем не менее в Grodno Fashion Show отказал этому коллективу в участии.





Grodno Fashion Show – коммерческий проект. На подиуме собираются как неизвестные амбициозные дизайнеры, так и маститые мастера моды. Свои коллекции показывают крупные швейные предприятия, которые иногда предлагают контракты молодым авторам.



